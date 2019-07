Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem burz, do 30 stopni

38,7 stopnia. W Wielkiej Brytanii padł rekord gorąca - 29-07-2019 Brytyjskie służby meteorologiczne Met Office potwierdziły w poniedziałek, że w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu zarejestrowano najwyższą temperaturę w historii. W ogrodzie botanicznym w Cambridge w czwartek termometr pokazał 38,7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

We wtorek niebo będzie przysłonięte umiarkowanym zachmurzeniem, które stopniowo wzrośnie do dużego. W północno-wschodniej części Polski lokalnie prognozowane są przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju wystąpią okresami opady deszczu do 10-40 l/mkw. i burze z gradem, które lokalnie mogą być gwałtowne.

Termometry pokażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Okresami porywy mogą być silne, a podczas burz osiągać do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Dolny Śląsk i Małopolskę, aż po Podkarpacie i wyniesie ponad 80 procent. W przeważającej części kraju odczujemy gorąco, a na krańcach północnych - ciepło. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu duże. Wystąpią przelotny deszcz i wyładowania, którym towarzyszyć mogą opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, jednak w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. W południe barometry wskażą 995 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu wzrośnie do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami porywy mogą być silniejsze. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1010 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Po południu chmur będzie więcej. Mogą także wystąpić przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna sięgnie 29 st. C. Wiatr z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami będzie silniejszy. W burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w południe osiągnie 998 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile, a w burzach rozpędzać się do 90 km/h. Około południa ciśnienie sięgnie 994 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozowane są też przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Około północy ciśnienie będzie oscylować w okolicy 981 hPa.