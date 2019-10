Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem deszczu, do 13 stopni

Będziemy marznąć i moknąć - 04-10-2019 Kolejne dni przyniosą przejmujący chłód. Lokalnie termometry pokażą zaledwie sześć stopni Celsjusza. Będą też momenty z intensywnym deszczem. czytaj dalej

W sobotę spodziewać się należy opadów deszczu, które miejscami mogą być dość intensywne. Na południu ilość opadu może sięgnąć do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Na południu Polski wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent, a na północy może sięgnąć poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Biomet dla wszystkich województw okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Okresami popada. Termometry wskażą do 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie po południu sięgnie 997 hPa, waha się.



POZNAŃ

Okresami popada. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 999 hPa, waha się.

GDAŃSK

Przelotnie popada. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1013 hPa, waha się.

WROCŁAW

Pojawią się okresowe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 10 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 994 hPa i waha się.

KRAKÓW

Wystąpią okresowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 981 hPa i waha się.