Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem deszczu, do 20 stopni

Trąba powietrzna i silny wiatr. Gwałtowna pogoda w Niemczech - 01-10-2019 W północnych regionach Niemiec pojawiła się trąba powietrzna. Groźne zjawisko było związane z niżem Mortimer, który przyniósł w kraju spore utrudnienia. czytaj dalej

W środę wystąpią opady deszczu, miejscami dość intensywne, o sumie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach powieje do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy w pasie od Ziemi Lubuskiej po Warmię, Mazury i Suwalszczyznę i wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym i południowym. Na południowym wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

WARSZAWA

Jedna osoba osoba nie żyje, 18 rannych, tysiące interwencji. Skutki wichur nad Polską - 01-10-2019 Po huraganowym wietrze nad Polską, odnotowano ponad 7,4 tysiąca interwencji. Zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych. Wśród nich jest pięciu strażaków. czytaj dalej

Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 989 hPa.

POZNAŃ

Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Zachodni wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 991 hPa.

GDAŃSK

Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

WROCŁAW

Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach powieje do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 988 hPa.

KRAKÓW

Rano pogodnie, po południu popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 976 hPa .