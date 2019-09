Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem opadów

Będzie padać, miejscami intensywnie. Na termometrach do 26 stopni - 07-09-2019 Najbliższe dni w wielu regionach upłyną pod znakiem deszczu. Miejscami prognozowane są opady o silnym natężeniu, lokalnie może także zagrzmieć. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę będzie pochmurno. Może popadać do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich i w górach, a dokładniej w Tatrach i Beskidach, może zagrzmieć. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Jest jednak szansa na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby, a miejscami umiarkowany, zmienny wiatr.

W całym kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 80-90 procent. W części zachodniej kraju odczujemy chłód, a w części wschodniej - komfort. Biomet będzie niekorzystny w całej Polsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pochmurno, możliwe są opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

Popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 985 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 17 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, waha się.