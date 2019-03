Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem opadów i silnego wiatru

Wichury w Polsce. Połamane drzewa na ulicach, torach i samochodach - 09-03-2019 W związku z silnym wiatrem w piątek i sobotę straż pożarna interweniowała 1127 razy, najwięcej w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce. Jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak w wichurach poszkodowane zostały trzy osoby. czytaj dalej

Niedziela przyniesie opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy, będą przemieszczać się od południowego zachodu w głąb kraju. Na północnym wschodzie początkowo niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Warstwa śniegu, która może pojawić się w kraju, dojdzie do 2 centymetrów. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 11 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę, a na południu 90 km/h. Najsilniej powieje w górach - powyżej 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza najmniejsza będzie w części północno-wschodniej kraju, poniżej 70 procent. Będzie zwiększać się w kierunku południowo-zachodnim. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Mammatusy w Złotoryi, tęcza w Lublinie. Wasze relacje z burzowej soboty - 09-03-2019 W sobotę przez Polskę przechodziły burze. Towarzyszyły im opady gradu i krupy śnieżnej. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia mammatusów, a w Lublinie na niebie pojawiła się tęcza. czytaj dalej

TRÓJMIASTO

Pochmurno, po południu opady deszczu. Termometry wskażą 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie 990 hPa, rośnie.

Pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1000 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 11 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura osiągnie 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 982 hPa, rośnie.