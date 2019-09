Niedźwiadek, który miał apetyt na jabłka. Nagranie z Podkarpacia - 28-09-2019 Niedźwiadek z nadleśnictwa Baligród miał ochotę na jabłka. Zwierzak wdrapał się na jabłonkę i spróbował skosztować owoców. czytaj dalej

W niedzielę będzie przeważnie pochmurno z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spadnie w Gdańsku, w południe odnotujemy 1004 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 983 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami, spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spadnie, w południe będzie 997 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Z południowego zachodu wiać ma słabo i umiarkowanie. Wiatr okaże się okresami silniejszy. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 995 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami, może spaść deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Z południowego zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie. Okresami powieje silniejszy wiatr. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 995 hPa.