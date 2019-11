Nieprzyjemna pogoda w wielu regionach. Lokalnie intensywnie popada deszcz - 02-11-2019 Przed nami deszczowe i wietrzne dni. Padać będzie w wielu regionach kraju. Termometry pokażą w niedzielę jeszcze 17 stopni Celsjusza, później temperatura nieco spadnie. czytaj dalej

Na niedzielę synoptycy prognozują w całym kraju niewielkie opady deszczu. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 55 kilometrów na godzinę. W Tatrach uwaga na wiatr halny. Przewiduje się, że na Kasprowym Wierchu porywy mogą rozpędzić się do 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na wschodzie wilgotność powietrza wyniesie około 60 procent. Im dalej na zachód, tym będzie wyższa do powyżej 70 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale może być wietrznie. Biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 982 hektopaskali.

Przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach jego prędkość osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 981 hPa.

GDAŃSK

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 994 hPa.

WROCŁAW

Możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu 982 hPa.

KRAKÓW

Możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 976 hPa.