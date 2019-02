Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem przelotnych opadów

"To zdecydowanie najbardziej śnieżna zima w Karkonoszach od 10 lat" - 19-02-2019 W lutym tego roku meteorolodzy na Śnieżce w Karkonoszach odnotowali maksymalnie 228 centymetrów śniegu. Kierownik obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującego się na szczycie góry przekazał, że tyle śniegu na Śnieżce nie było od dziesięciu lat. czytaj dalej

Na środę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach może rozpędzić się do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Odczujemy komfort termiczny, a pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach może rozpędzić się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1015 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 991 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach może osiągnąć prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1005 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.