Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem przelotnych opadów

W środę w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Tylko początkowo na wschodzie opady będą ciągłe. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 70 procent. Przekroczy tę wartość na południowym wschodzie. Odczujemy komfort termiczny i wilgoć, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzający się do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 997 hPa.

POZNAŃ

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dojdzie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 997 hPa.

GDAŃSK

Przelotnie popada deszcz. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu zobaczymy na barometrach 1007 hPa.

WROCŁAW

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 996 hPa.

KRAKÓW

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 987 hPa.