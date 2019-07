Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem przelotnych opadów i burz

Prognoza pogody na 16 dni: nadchodzi radykalna zmiana - 30-06-2019 Gorące, afrykańskie powietrze ustąpi pod naporem dużo zimniejszego z północy. czytaj dalej

Na poniedziałek w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W innych regionach Polski przelotnie popada deszcz. Pojawią się również burze z opadami rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie, zwłaszcza na Śląsku i Ziemi Łódzkiej - możliwy jest grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 34 stopni na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w strefie brzegowej może w porywach osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek w przeważającej części kraju wilgotność względna przekroczy 80 procent. Jedynie na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich będzie niższa. Mieszkańcy północnej Polski odczują gorąc, a południa upał. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz i burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry pokażą 1011 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz i burze z deszczem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1002 hPa.

WARSZAWA

Do południa słonecznie. Później stopniowy wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu i burza. Będą jej towarzyszyć opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Burza możliwa jest dopiero późnym popołudniem. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 998 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa, waha się.