Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem silniejszego wiatru

Piątek powinien w wielu regionach być dość pogodny. Jedynie na Suwalszczyźnie spodziewać się można przelotnych opadów śniegu, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - deszczu. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Utrudnieniem będzie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę. W górach prognozowany jest halny, na Kasprowym Wierchu może rozpędzić się do 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie około 70 procent. Wyższe wartości odnotujemy na południowym zachodzie. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo w wielu regionach będą neutralne, jedynie na krańcach południowo-zachodnich okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie się wzmagał, powieje do 50 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 993 hPa.

POZNAŃ

Dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 km/h, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 991 hPa.

GDAŃSK

Dość pogodnie. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Rano pogodnie, choć po południu mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura wyniesie 5 st. C. Umiarkowany wiatr wiejący z południowego wschodu w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 996 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura wyniesie 4 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 978 hPa.