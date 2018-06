Prognoza pogody na dziś: gorąca sobota z burzami. Może pojawić się grad

"Masa powywracanych drzew po burzy". Deszcz, grad i porywisty wiatr nad Polską - 01-06-2018 Grad, intensywne opady deszczu, silny wiatr - z taką pogodą borykali się w piątek mieszkańcy zachodniej części Polski. Burze miejscami były silne, co widać na nagraniach, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W sobotę prognozuje się przelotne opady deszczu i burze. Miejscami niewykluczone są opady gradu. W dzień wartości temperatury będą sięgać od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych będzie wiać z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Wiatr okaże się południowo-wschodni od zachodu, skręcający na północny.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotujemy na krańcach północno-wschodnich, wyniesie tam ona poniżej 50 procent. Będzie się zwiększać w kierunku południowo-zachodnim do wartości powyżej 60 procent. W całym kraju subiektywne odczucie temperatury będzie upalne, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone są opady gradu. Temperatura dojdzie w dzień do 28 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. W południe barometry wskażą 1000 hPa, synoptycy prognozują spadek ciśnienia.

POZNAŃ

Prognozuje się przelotny deszcz i burze. Mogą też wystąpić opady gradu. Temperatura wzrośnie do 28 st. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy, w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. W południe barometry pokażą 1002 hPa, spodziewany jest spadek ciśnienia.

GDAŃSK

WROCŁAW

Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze z gradem. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1012 hPa, będzie spadać.

Możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone jest, że spadnie grad. Termometry wskażą maksymalnie 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie północno-zachodni, ale w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

W sobotę możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone, że spadnie też grad. Temperatura dojdzie w dzień do 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h. Barometry w południe pokażą 986 hPa, synoptycy prognozują spadek wartości ciśnienia.