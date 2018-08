Prognoza pogody na dziś: gorąca sobota z burzami. Może pojawić się grad

Termometry pokażą do 32 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Prognozuje się przelotny deszcz i burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr.

W sobotę możemy spodziewać się prawdziwie letniej temperatury - od 27 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 30 st. C w centrum kraju, aż do 32 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy i burzami z gradem mogą spodziewać się mieszkańcy Pomorza, Warmii i Suwalszczyzny, a także Mazowsza, Lubelszczyzny, Ziemi Łódzkiej i Kieleckiej, Małopolski i Śląska. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych, okresami podczas burz może zmienić się w dość silny i osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia ciśnienie spadnie do 1004 hektopaskali, ale wilgotność powietrza wciąż będzie podwyższona, wyniesie już 70 procent. Odczuwalność temperatury zmieni się z upalnej i parnej na ciepłą i gorącą. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miasta

WARSZAWA

W ciągu dnia zachmurzenie kłębiaste będzie małe i umiarkowane, choć momentami może zmienić się w duże i wtedy należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry wskażą do 30 st. C, a słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, okresami może stać się dość silny. Ciśnienie około południa osiągnie 1004 hPa i będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

W sobotę należy spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego z przelotnymi opadami deszczu, możliwe również wystąpienie burzy. Termometry wskażą do 28 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, może zmieniać się w dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, a koło południa wyniesie 1016 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 30 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, choć może zmieniać się w dość silny. Wahające się ciśnienie, dojdzie około południa do 1006 hPa.

WROCŁAW

W ciągu dnia należy przygotować się na duże i umiarkowane zachmurzenie, które może przynieść przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry wskażą nawet do 32 st. C. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny i podczas burz może osiągnąć prędkość do 90 km/h. Około południa ciśnienie we Wrocławiu wyniesie około 1003 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i możliwą burzą. Termometry wskażą do 31 st. C, a północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć podczas burz może osiągnąć prędkość do 90 km/h. Wahające się ciśnienie, w okolicach południa wyniesie 991 hPa.