Prognoza pogody na dziś: gorąca sobota z burzami. Może pojawić się grad

Burze z gradem i upał. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 26-07-2019 W najbliższych dniach pogoda może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń.

W ciągu dnia synoptycy zapowiadają zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy i miejscowymi burzami z gradem. Tylko na południowym zachodzie kraju nie będzie opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i centralnym obszarze Polski wilgotność powietrza może wynieść poniżej 70 procent. Na wschodzie będzie wyższa i przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, dodatkowo na północnym wschodzie wilgoć. Biomet będzie niekorzystny w całym kraju.

Warunki biometeorologiczne



Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Po południu możliwy przelotny deszcz i burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 28 st. C. Wiatr wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może być silniejszy, a w burzy silny, wiejący z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 995 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotnie popada i zagrzmi. Maksymalna prognozowana temperatura to 25 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje ze wschodu. W burzy może wiać silnie do 80 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 1010 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, po południu możliwy przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa dojdzie do 996 hPa, spada.

WROCŁAW

Umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, maksymalna prognozowana temperatura to 29 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu, okresami może wiać silniej. Ciśnienie około południa dojdzie do 991 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, po południu może pojawić się przelotny deszcz, możliwa jest również burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 27 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W burzy może wiać silnie do 80 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 980 hPa, spada.