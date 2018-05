Niebawem pogoda się uspokoi. Do tego czasu 32 stopnie i burze z gradem - 30-04-2018 Na początku maja pogoda będzie dynamiczna. Czekają nas gwałtowne burze i bardzo wysokie temperatury. Pod koniec tygodnia aura się uspokoi, ale nadal będzie ciepło. czytaj dalej

We wtorek od Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, aż po Dolny i Górny Śląsk synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Na pozostałym obszarze kraju będzie słonecznie. Słupki rtęci w termometrach wskażą od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół umiarkowany południowo-zachodni wiatr, który w porywach burzowych może osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na terenach od Suwalszczyzny, przez centrum kraju po Dolny Śląsk. Na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich będzie ona najmniejsza. Mieszkańcy Polski północno-zachodniej odczują komfort termiczny, w regionach centralnych będzie ciepło, a na pozostałym obszarze Polski - gorąco. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą niekorzystne.

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Rano będzie pogodnie. Po południu synoptycy prognozują przelotny deszcz lub burzę. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 70 km/h, powieje z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 996 hPa.

Będzie pogodnie. Termometry w dzień wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 998 hPa.

GDAŃSK

Może przelotnie popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

Spodziewany jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr na ogół będzie umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 70 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

Będzie słonecznie. Temperatura dojdzie maksymalnie do 28 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe 982 hPa i waha się.