Prognoza pogody na dziś: gorąco, a nawet upalnie. Południe kraju z burzami

Powrót burz z porywistym wiatrem i upałów. Nawet 32 stopnie Celsjusza - 07-06-2018 W ciągu najbliższych dni temperatura może miejscami przekraczać 30 stopni w cieniu. Synoptycy prognozują burze z porywistym wiatrem. czytaj dalej

W piątek w południowych województwach miejscami popada deszcz i tam też prognozuje się burze. Suma opadów wyniesie do 20 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w porywach burzowych osiągnie do 80 kilometrów na godzinę.

W pozostałej części kraju będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje ze wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południu kraju, wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W całym kraju subiektywnie odczuwany będzie upał. Biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Biomet w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Wiatr wschodni będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1017 hPa.

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz. Wystąpią też burze z opadami w wysokości 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Poza burzami wschodni wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

POZNAŃ

Prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

WARSZAWA

Na ogół będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszej chwili 27 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się przelotny deszcz i burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady o sumie do 20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Temperatura wyniesie 31 st. C. Poza burzami wschodni wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 998 hPa.