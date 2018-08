Prognoza pogody na 16 dni: będzie nowy atak upału - 05-08-2018 Po chwilowym i niezbyt dużym ochłodzeniu znowu będzie ponad 30 stopni. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na Wybrzeżu, północnym wschodzie i wschodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach niebo okaże się pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na północy okresami może być dość silny, w porywach do 60 km/h.

Wilgotność względna powietrza będzie się wahać w granicach 60-70 procent. Odczujemy na ogół ciepło, jedynie w regionach wschodnich, na Warmii, Mazurach i nad Zatoką Gdańską komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie na wschodzie i w okolicy Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Niewykluczony słaby przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1004 hektopaskali.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1015 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1003 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 991 hPa.