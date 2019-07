Prognoza pogody na dziś: gorąco i burzowo

Nie zabraknie upalnych chwil - 20-07-2019 Przed nami gorące, miejscami upalne dni. W niedzielę temperatura wzrośnie do 32 stopni Celsjusza. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i porywisty wiatr. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-90 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C w Małopolsce. Południowy wiatr, skręcający na zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe odnotujemy 1002 hPa.

W centrum, we wschodniej i w południowej części Polski synoptycy prognozują najwyższą wilgotność względną powietrza. Tam może przekroczyć 90 procent. W pozostałych rejonach będzie oscylować wokół 80 procent. W całym kraju będzie upalnie i parno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz. Możemy spodziewać się burz, w czasie których pojawią się opady rzędu 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr powieje w porywach do 60-90 km/h. Może spaść grad. Temperatura nie przekroczy 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1013 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz. Mogą wystąpić także burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych wiatr powieje do 60-90 km/h. Możliwe są również opady gradu. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Z południowego zachodu wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz. Możemy spodziewać się również burz, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

Okresami przelotny deszcz i burza, w czasie której spodziewane są opady rzędu 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych wiać będzie do 60-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Temperatura maksymalna sięgnie 29 st. C. Z południowego zachodu spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-90 km/h. Możemy spodziewać się opadów gradu. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa