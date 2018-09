W weekend czeka nas załamanie pogody - 18-09-2018 Jeszcze do piątku będziemy mogli cieszyć się słońcem. Temperatura wzrośnie do nawet 29 stopni Celsjusza. W weekend nastąpi załamanie pogody - ochłodzenie, intensywne opady deszczu i burze. czytaj dalej

W środę czeka nas dużo słońca, tylko wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Do upału, który występuje przy temperaturze co najmniej 30 st. C., zabraknie niewiele. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę, będzie wiać z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym zachodzie kraju i wyniesie ona około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-wschodnim. W całej Polsce odczujemy ciepło, na południowym zachodzie będzie gorąco. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą maks. 27 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-zachodniego. Po południu ciśnienie sięgnie 1006 hPa i będzie się wahać.

POZNAŃ

Słonecznie. Na termometrach maks. 28 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Barometry pokażą po południu około 1006 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1004 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy 27 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, barometry pokażą 995 hPa.