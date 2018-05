Najpierw afrykańskie upały i gwałtowne burze. Aura uspokoi się pod koniec tygodnia - 28-05-2018 Najbliższe dni okażą się naprawdę gorące, miejscami upalne. Poza wysoką temperaturą będą nas nękać gwałtowne burze, niosące ze sobą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Od czwartku temperatura zacznie spadać. czytaj dalej

W ciągu dnia będzie dominować pogodna aura. Jedynie na południowym zachodzie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których może spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Gdańskim, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach może być silny i w porywach osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia, poza obszarami górskimi, nie przekroczy 60 procent. Na północnym zachodzie wskaźnik ten spadnie poniżej 50 proc. W całej Polsce odczujemy gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, przechodzące w niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

Prognozuje się słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1021 hPa.

POZNAŃ

Będzie słonecznie. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1008 hPa.

WROCŁAW

Pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1002 hPa.

KRAKÓW

Niebo pokryje małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 992 hPa.