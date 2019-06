Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. Miejscami może zagrzmieć

Bardzo gorąco, dużo słońca, burze. Letnia aura z nami zostaje na kolejne dni - 05-06-2019 Upały, czyli temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza, nadal mogą się w Polsce zdarzyć w najbliższych dniach, lecz nawet w "chłodniejszych" okresach będzie gorąco lub bardzo gorąco. Synoptycy zapowiadają dużo słońca, ale także przelotny deszcz i burze. czytaj dalej

Czwartek rozpocznie się słonecznie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste, które po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz we wschodniej części kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadem deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, w szczególności na południowym wschodzie prognozowane są burze z gradem.

Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 32 stopni na Ziemi Lubuskiej.

Warunki biometeorologiczne

W centralnej części Polski wilgotność powietrza wyniesie poniżej 80 procent, na zachodzie i wschodzie przekroczy tę wartość. Osoby przebywające w zachodniej połowie Polski będą odczuwały temperaturę jako upalną, we wschodniej - jako gorącą. W całym kraju biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie, maksymalna wartość, jaką pokażą termometry, to 29 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe dojdzie do 1011 hPa.

KRAKÓW

Dzień rozpocznie się słonecznie, potem może wystąpić przelotny deszcz i burze z opadami w granicach 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie, w najcieplejszej chwili termometry pokażą 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

Rano słonecznie, następnie rozwój zachmurzenia kłębiastego doprowadzi do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burzy. Ilość opadów może wynieść 10-20 l/mkw., a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 999 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, bez opadów. Maksymalna spodziewana temperatura to 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa, spada.