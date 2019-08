Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. Pojawią się też gwałtowne burze

Gwałtowna pogoda na Pomorzu Zachodnim. Zawalona ściana, zalane ulice - 28-08-2019 Środa to kolejny upalny dzień w Polsce. Taka temperatura sprzyja powstawaniu gwałtownych burz. Nad Pomorzem Zachodnim po południu przeszła ulewa. W jednym z domów zawaliła się ściana. Materiały dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W czwartek na północy, południu i krańcach wschodnich spadnie przelotny deszcz. Możliwe są też burze, które miejscami okażą się dość intensywne. Spadnie podczas nich od 10 do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, powieje też silny wiatr z prędkością do 70-90 kilometrów na godzinę. Synoptycy nie wykluczają też opadów gradu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Warunki biometeo

Wilgotność na przeważającym obszarze Polski utrzyma się na poziomie 70 procent. Odczujemy upał, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Możliwe są opady przelotnego deszczu i burze. Spadnie w nich do 10-30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną do 70-90 km/h. Lokalnie może sypnąć gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe wyniesie 1015 hektopaskali.

Popada przelotny deszcz, niewykluczone są burze z opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 70-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 989 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

WARSZAWA

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 32 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe dojdzie 1004 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, temperatura dojdzie maksymalnie do 33 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1002 hPa.