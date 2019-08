Prognoza pogody na dziś: gorąco, miejscami popada deszcz i zagrzmi

Przed nami kilka upalnych dni - 08-08-2019 W najbliższych dniach będzie gorąco. Czekają nas i słoneczne, i pełne opadów chwile. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu w ciągu dnia może przelotnie popadać i zagrzmieć. Poza tym piątek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Na krańcach południowych i południowo-zachodnich wilgotność powietrza może wynieść mniej niż 50 procent, z kolei na północno-wschodnim skraju Polski wilgotność może być wyższa niż 70 procent. W większości regionów będzie gorąco, a na południowym zachodzie - upalnie. Biomet okaże się niekorzystny we wszystkich województwach.