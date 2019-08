Prognoza pogody na dziś: gorąco, z przelotnym deszczem. Lokalnie zagrzmi

Niebezpieczne burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW - 06-08-2019 Pogoda w najbliższych dniach może okazać się gwałtowna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. czytaj dalej

We wtorek niebo będzie pokryte zmiennym zachmurzeniem. Na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze z towarzyszącymi im opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura sięgnie maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność powietrza pojawi się na Dolnym Śląsku i wyniesie ponad 80 procent. W regionach południowych będzie upalnie, a w pozostałych regionach gorąco. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne, może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1009 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 983 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 1000 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa.



WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 996 hPa.