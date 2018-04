Pogoda na 16 dni: przed nami upalne i bardzo ciepłe chwile - 29-04-2018 Na południu kraju przez moment może być aż 30 stopni. czytaj dalej

Czeka nas gorący poniedziałek. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C w Szczecinie, przez 28 st. C w centrum kraju, aż do 30 st. C w Rzeszowie. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, na Podlasiu i Mazurach lokalne może popadać deszcz. Prognozuje się tam też burze. Suma opadów wyniesie 10-20 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący burzom wiatr powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami w porywach powieje do 60 km/h, z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie kraju i wyniesie tam 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-wschodnim. W całej Polsce odczuwać będziemy gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Poniedziałek zapowiada się na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1003 hPa.

KRAKÓW

Wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 29 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 978 hPa.

POZNAŃ

Początkowo będzie pogodnie, potem popada przelotny deszcz. Może pojawić się burza, a towarzyszący jej deszcz wyniesie 10-20 l/mkw. Wiatr podczas burzy może powiać w porywach do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 992 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnego deszczu (20 procent) i burzy (15 procent). Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami w porywach osiągnie 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się przelotny deszcz i burzę. Wielkość opadu wyniesie 10-20 l/mkw. Wiatr podczas burzy w porywy osiągnie 80 km/h. Termometry pokażą 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, okresami w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 989 hPa.