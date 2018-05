Wciąż gorąco z krótkim epizodem chłodu - 08-05-2018 W najbliższych dniach wciąż będzie burzowo, ale również gorąco. Temperatura miejscami dojdzie do nawet 29-30 stopni Celsjusza. Jedynie na piątek prognozowane jest niewielkie ochłodzenie. czytaj dalej

Zachmurzenie nad województwami północnymi będzie małe i umiarkowane. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz, pojawią się też burze. Mają im towarzyszyć opady od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 26 st. C na Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie, do 30 st. C na Kujawach. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe warszawskie barometry wskażą 998 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie w południowych regionach Polski, tam przekroczy 80 procent. Najniższą odnotujemy na północy, poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy gorąco, a na południu będzie parno. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół - na południu pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie, a na północy biomet pozostanie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj - 06-05-2018 Czasami będzie aż 27 stopni. czytaj dalej

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe odnotujemy 1015 hPa.

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burzy spadnie grad oraz do 10-30 l/mkw. deszczu, a wiatr rozpędzi się do 90 km/h. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 979 hPa.

POZNAŃ

Początkowo pogodnie, potem wzrost zachmurzenia i opady przelotnego deszczu. Pojawią się burze z gradem, opadem do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

WARSZAWA

W ciągu dnia wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia po południu przelotnych opadów deszczu. Pojawią się też burze z opadem do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Temperatura w najcieplejszej porze dnia dojdzie do 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Popada przelotny deszcz, może też zagrzmieć. W trakcie burz spadnie do 10-30 l/mkw. oraz grad. Porywy wiatru dojdą do 90 km/h. Temperatura nie przekroczy 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 994 hPa.