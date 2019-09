Prognoza pogody na dziś: gwałtowna aura w wielu regionach

Prognoza pogody na 16 dni: zimny prysznic na początku września - 01-09-2019 Ochłodzenie nastąpi ekspresowo i będzie odczuwalne w całej Polsce. czytaj dalej

Gwałtowna aura

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wciska się burzowy front związany z potężnym niżem znad Północnego Atlantyku. Front przemieści się z zachodu na wschód kraju, a gorące powietrze zwrotnikowe zostanie od zachodu szybko wypchane przez płynące znad Atlantyku polarno-morskie masy powietrza.

Przed nami dość pogodny i na ogół bezdeszczowy poniedziałek na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum, na wschodzie i południu wystąpią burze z gradem oraz ulewnym deszczem o sumie do 50 l/mkw. Pogoda może być niebezpieczna. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 20 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach powieje do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy w pasie od Podlasia, przez centrum, aż po Dolny Śląsk, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim i południowym. W niemal całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na krańcach wschodnich ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, na Pomorzu Zachodnim neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, okresami popada deszcz, możliwa burza z gradem. Termometry pokażą 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach będzie silny, może osiągnąć prędkość do 80-100 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1017 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1007 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura wyniesie 18 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1004 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, okresami popada deszcz, pojawią się burze z gradem. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burzy będzie silny, rozpędzi się do 80-100 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 988 hPa.