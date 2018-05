Prognoza pogody na dziś: gwałtowne burze

Burzowy czwartek. Sprawdź, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia - 03-05-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował na czwartek ostrzeżenia o gwałtownych burzach z gradem. Zobacz, gdzie ich się spodziewać. czytaj dalej

W czwartek tylko na krańcach wschodnich nie spodziewamy się opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie zmienne, pojawi się przelotny deszcz, a także zagrzmi. W burzach suma opadów dojdzie do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 90 kilometrów na godzinę.

Może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali.

Niekorzystny biomet

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka, bo wynosząca około 90 procent. Jedni odczują ciepło, drudzy - upał. Warunki biometeorologiczne nie dopiszą, co negatywnie wpłynie na samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Popada przelotny deszcz i burza (10-20 l/mkw. opadu i porywy do 80 km/h). Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada - w Gdańsku w południe wyniesie 1009 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz i burza (10-30 l/mkw. opadu i porywy do 90 km/h). Może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 979 hPa.

POZNAŃ

Początkowo pogodnie, potem wystąpią przelotne opady deszczu. Może zagrzmieć (10-20 l/mkw. opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy i północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

WARSZAWA

Rano zanikający deszcz, potem pogodnie. Po południu ponowny wzrost zachmurzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze (do 30 l/mkw. opadu, porywy wiatru do 90 km/h i grad). Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczmy 996 hPa.



WROCŁAW

Popada przelotny deszcz, może też zagrzmieć (10-20 l/mkw. opadu i porywy do 80 km/h). Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 996 hPa.