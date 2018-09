Intensywne opady deszczu i silny wiatr. Prognoza zagrożeń na najbliższe dni - 22-09-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń na kolejne dni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który może wiać nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W najbliższych godzinach pogodą w Polsce sterować będzie rozległy układ niżowy Elena znad Skandynawii. Z zachodu na wschód przetoczy się nad krajem chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie z północy powietrze pochodzenia arktycznego.

Wietrzny i deszczowy dzień

Sobota zapowiada się pochmurno. Jedynie mieszkańcy Dolnego Śląska i Ziemi Łódzkiej będą cieszyć się na ogół bezdeszczową aurą. W pozostałych regionach spodziewany jest deszcz rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie i Podkarpaciu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 17 stopni w centrum kraju do 18 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Wyniesie tam powyżej 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku zachodnim. Na terenie całej Polski odczujemy chłód i wilgoć, na północy będzie wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w większości kraju, jedynie na południowym zachodzie będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1003 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1012 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 18 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1003 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz deszcz. Temperatura wzrośnie 18 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 992 hPa, rośnie.