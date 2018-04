Pogoda na 16 dni: wielki wybuch wiosny po świętach - 01-04-2018 Zimne powietrze, które teraz napływa do Polski, już w połowie tygodnia ustąpi pod naporem ciepła z południa. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek w województwach zachodnich przeważnie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią słabe opady śniegu i postępujące ku wschodowi - wraz z zanikaniem opadów - większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Podlasiu pojawią się opady deszczu i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na zachodzie będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie umiarkowany i dość silny. Powieje w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.

Największa wilgotność powietrza będzie we wschodniej połowie Polski i wyniesie 90 procent. W całym kraju zapanuje niekorzystny biomet.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miasta

TRÓJMIASTO

Słaby śnieg utrudni jazdę - 02-04-2018 W większości kraju warunki na drogach okażą się utrudnione. czytaj dalej

Poniedziałek zapowiada się pochmurno i z przejaśnieniami. Popada słaby, szybko zanikający śnieg. Na termometrach maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 65 km/h, z północnego zachodu. Stopniowo będzie się osłabiał. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1006 hPa.

KRAKÓW

Niebo pokryją chmury. Miejscami wystąpią przejaśnienia i zanikający śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 982 hPa.

POZNAŃ

Zapowiada się pochmurno i z przejaśnieniami, ze zanikającym śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1000 hPa.

WARSZAWA

Będzie pochmurno i z przejaśnieniami. Słabe przelotne opady śniegu mogą znikać w ciągu dnia. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się zanikający śnieg. Będzie też pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie i w południe odnotujemy 997 hPa.