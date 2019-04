Prognoza pogody na dziś: lany poniedziałek pod znakiem opadów i możliwych burz

Ponad 1500 pożarów w Wielką Sobotę, są zabici. "Katastrofalna" sytuacja w lasach - 21-04-2019 W Wielką Sobotę strażacy na terenie kraju wyjeżdżali do 1534 pożarów, zginęły w nich cztery osoby. Zabójcze były również pożary w Wielki Piątek. Wszystkiemu winna jest bezdeszczowa pogoda. czytaj dalej

Polska południowa i południowo-wschodnia pozostanie pod wpływem niżu znad Bałkanów, pozostała część kraju będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Rosją. Z kierunków wschodnich napływa umiarkowanie ciepła masa powietrza polarnego.

Lany poniedziałek na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju popada deszcz rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, możliwe są burze. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na krańcach zachodnich. Powieje wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h. Wiatr może być też silny podczas burz - rozpędzi się do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 80 procent, odnotujemy na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze będzie oscylować w granicach 60-70 procent. W większości regionów Polski odczujemy komfort termiczny, na zachodzie - ciepło. Tylko w regionach południowo-wschodnich odczujemy chłód i wilgoć. Biomet okaże się korzystny w znacznej większości kraju, jednak w pasie od Mazowsza, przez Ziemię Świętokrzyską, aż po Podkarpacie prognozowane jest pogorszenie warunków od neutralnych po niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w lany poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, niewykluczony przelotny deszcz. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 1008 hPa, rośnie.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa osiągnie 1024 hPa, rośnie.

POZNAŃ

WROCŁAW

Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1008 hPa.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W najcieplejszym momencie temperatura dojdzie do 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa osiągnie 1002 hPa, spada.

KRAKÓW

Spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a okresami deszczu i burzy. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, będzie umiarkowany i dość silny, a w burzach silny. Barometry około południa pokażą 990 hPa, ciśnienie waha się.