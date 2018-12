Prognoza pogody na dziś: lekki mróz, w kilku regionach śnieg

Pogoda na 16 dni: najzimniej będzie przed świętami - 16-12-2018 W przedświątecznym tygodniu do Polski napłynie mroźne powietrze. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek przyniesie dość pogodną aurę dla południa Polski. W pozostałych regionach będzie pochmurno. Na północy mogą występować niewielkie opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez zero stopni na Mazowszu i Pomorzu, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 70-80 procent. Odczujemy na ogół zimno, tylko na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne. W regionach północnych i wschodnich pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno. Temperatura nie przekroczy 1 stopnia. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1011 hPa.

GDAŃSK

Pochmurno z niewielkimi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1023 hPa.

WROCŁAW

Dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

KRAKÓW

Dość pogodnie. Jeszcze rano utrzymają się mgły. Temperatura nie przekroczy -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 996 hPa.