Prognoza pogody na dziś: lokalne burze, do 25 stopni

Sobota przyniesie w całej Polsce zmienne zachmurzenie. Mieszkańcy wschodniej części kraju muszą być przygotowani na więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Spadnie podczas nich od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Na północy, a także na wschodzie biomet będzie niekorzystny. Na pozostałym obszarze kraju pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie. Odczujemy ciepło. Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 80 procent. Będzie wzrastać w kierunku północno-wschodnim.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz i burza (10-20 l/mkw deszczu i porywy wiatru do 60-80 km/h). Termometry pokażą 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1011 hektopaskali.

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 979 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 998 hPa.

WARSZAWA

Prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Może pojawić się przelotny deszcz, a także burza. Spadnie od 10 do 20 l/mkw deszczu, a porywy wiatru osiągną 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalną temperaturę 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.