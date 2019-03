Deszcz, wiatr, ocieplenie, ale i ryzyko powrotu opadów śniegu - 26-03-2019 Nadchodzące dni będą pochmurne i chłodne, lokalnie termometry pokażą kilka stopni. Na trochę wyższą temperaturę możemy liczyć w weekend - miejscami jej wartość wzrośnie do 17-18 stopni. Deszcz będzie nam towarzyszył prawie codziennie. czytaj dalej

Środa na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii będzie pochmurna z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy w województwach zachodnich. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a na północnym zachodzie dodatkowo wilgoć. W części zachodniej oraz na Pomorzu biomet będzie niekorzystny, a na pozostałym obszarze - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, a po południu duże. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a chwilami dość silnie. Ciśnienie około południa dojdzie do 1014 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami pokropi deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie, słaby i umiarkowany, a chwilami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1025 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczone są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około południa dojdzie do 1016 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, może popadać deszcz. Temperatura osiągnie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa dojdzie do 1013 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura osiągnie 8 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami silnie. Ciśnienie około południa dojdzie do 1000 hPa, rośnie.