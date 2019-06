Prognoza pogody na dziś: lokalnie deszcz i burze z gradem, do 33 stopni

Pogoda będzie trudna do zniesienia. Ulgę odczujemy tylko przez chwilę - 14-06-2019 Męcząca, a przy tym niebezpieczna aura odpuści nam tylko na chwilę - i to dopiero po niedzieli. czytaj dalej

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na zachodzie, południu i krańcach wschodnich kraju okresami pojawią się opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 33 st. C w centrum i na południu Polski. Powieje wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach dochodzący do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Praktycznie w całej Polsce wilgotność powietrza wyniesie 70-80 procent. Na północy kraju odczujemy ciepło, na południu - gorąco, a na zachodzie będzie parno. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu i burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 32 st. C. Wiatr powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie, chociaż okresami może przybrać na sile. Około południa ciśnienie sięgnie 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

Na niebie widoczne będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami może powiać dość silnie. Około południa ciśnienie wyniesie 1015 hPa.

POZNAŃ

Małe i umiarkowane zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Popada przelotny deszcz i zagrzmi. Termometry wskażą maksymalnie 32 st C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, w burzach może osiągnąć prędkość do 80 km/h. Około południa ciśnienie dojdzie do 1001 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie może być małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnego deszczu i burzy. Maksymalna zapowiadana temperatura to 33 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w burzach osiągający prędkość do 80 km/h. Powieje z południowego wschodu. Około południa ciśnienie sięgnie 998 hPa.

KRAKÓW

Małe i umiarkowane zachmurzenie, które może wzrosnąć do dużego. Wystąpi przelotny deszcz i burza. Na termometrach można spodziewać się temperatury rzędu 33 st. C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje dość silnie. W burzach może rozwinąć prędkość do 80 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 986 hPa.