Prognoza pogody na dziś: lokalnie możliwy deszcz. Do 15 stopni

"Nikt nie chciałby, żeby w święta lało". Czeka nas zmiana w pogodzie - 15-04-2019 Pogoda na Wielkanoc zapowiada się ciepła i przeważnie sucha. Na razie do Polski nadal napływa co prawda chłodne, arktyczne powietrze, jednak w kolejnych dniach szykuje się spora zmiana. Przed świętami przyjdzie ocieplenie, a po Wielkanocy "będzie jeszcze cieplej" - przewidywał we "Wstajesz i wiesz" TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Wtorek będzie przeważnie słoneczny. We wschodnich regionach Polski zachmurzenie wzrośnie i popada deszcz do sześciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie Polski, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Termometry pokażą 12 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

Jaja wypadły z bocianiego gniazda. Pomogli strażacy ochotnicy - 15-04-2019 Z bocianiego gniazda w Gaszowicach wypadły dwa jaja. Jedno z nich stłukło się, drugie zawinęła w kocyk mieszkanka wsi. Na pomoc ruszyli strażacy ochotnicy. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Słonecznie. Termometry pokażą 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

Synoptycy prognozują słoneczny poranek, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie, wieczorem możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.