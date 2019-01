Prognoza pogody na dziś: lokalnie poprószy śnieg

Mroźno, pogodnie, ale chwilami też śnieżnie - 19-01-2019 W najbliższych dniach w wielu regionach zaświeci słońce, ale nie zabraknie też opadów śniegu. Ściśnie mróz. czytaj dalej

W niedzielę w przeważającej części kraju na niebie wystąpi umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu Gdańskim, Mazurach, Warmii i Suwalszczyźnie po południu pojawią się słabe i przelotne opady śniegu, maksymalnie do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na południowym wschodzie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zmienny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność będzie na południu kraju, poniżej 80 procent. Im dalej na północ, tym okaże się wyższa, maksymalnie dojdzie do 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeo będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby, a powieje z zachodu. W południe ciśnienie spadnie do 1006 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunku zachodniego. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1017 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i północno-wschodni. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicach 1004 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna sięgnie -1 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. Około południa ciśnienie spadnie do 987 hPa.