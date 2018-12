Prognoza pogody na dziś: lokalnie śnieg. Do 7 stopni

W niedzielę na niebie utrzymają się chmury. Na zachodzie może spaść deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Miejscami na północy mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, jego porywy mogą osiągnąć 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym wschodzie - wyniesie poniżej 70 procent. Będzie zwiększać się w kierunku południowo-zachodnim. Mieszkańcy wschodu odczują zimno - tam warunki biometeorologiczne będą neutralne. Na zachodzie odczujemy chłód i możemy spodziewać się niekorzystnego biometu.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

POZNAŃ

Pochmurno, możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

Pochmurno, możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 995 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 4 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 990 hPa.