Prognoza pogody na dziś: lokalnie spadnie deszcz. Miejscami zero na termometrach

Prognoza pogody na pięć dni: żegnamy słońce, wyciągamy parasole - 28-02-2019 Przed nami duża pogodowa zmiana. Zamiast słońca pojawią się opady deszczu, w niedzielę i poniedziałek będą dość intensywne. Po chwilowym ochłodzeniu temperatura ponownie podskoczy nawet do 15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie i południu kraju popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Okresami na wschodzie okaże się dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza synoptycy prognozują na południu kraju. Tam przekroczy 80 procent. Najniższą odnotujemy w centrum kraju i będzie oscylować wokół 60 procent. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie we wschodnich regionach będzie doskwierał chłód. Na północy Polski warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, w pozostałych rejonach kraju korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 995 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura nie przekroczy 3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno. Okresami możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 997 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.