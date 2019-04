"Absolutnie anormalne" powodzie w Rio de Janeiro. Chaos na ulicach - 09-04-2019 We wtorek katastrofalne powodzie nawiedziły Rio de Janerio. Władze miasta nazwały je "absolutnie anormalnymi" i ogłosiły stan wyjątkowy. Nie żyje co najmniej siedem osób. czytaj dalej

W ciągu dnia na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze możemy liczyć na słońce. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającej części kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie poniżej 60 procent. Większą odnotujemy na północnym wschodzie i północnym zachodzie - tam przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 1003 hPa i rośnie.

POZNAŃ

Słonecznie. Termometry wskażą 9 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu wyniesie 1006 hPa i rośnie.

GDAŃSK

Przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 6 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu dojdzie do 1018 hPa i rośnie.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Prognozowany jest słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu będzie oscylować w granicach 1001 hPa i rośnie.

KRAKÓW

Dużo słońca. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 986 hPa i rośnie.