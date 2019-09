Prognoza pogody na dziś: lokalnie tylko 15 stopni. Miejscami deszcz i silny wiatr

Wiatr był tak silny, że przewracał ciężarówki. Rośnie bilans ofiar tajfunu Faxai - 09-09-2019 W poniedziałek rano w Japonię uderzył tajfun Faxai. Jak podaje agencja Kyodo, zginęły trzy osoby, a 50 zostało rannych. Gwałtowna pogoda spowodowała zakłócenia komunikacyjne w Tokio. czytaj dalej

Wtorek przyniesie północnym regionom przeważnie pochmurną aurę. Wystąpią również opady deszczu. Na Pomorzu Zachodnim spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo, a miejscami umiarkowanie. W województwach północnych porywy mogą być silniejsze i osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się na północy kraju. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - w większości Polski neutralne, jedynie na północy niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-70 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, rośnie.