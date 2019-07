Prognoza pogody na dziś: lokalnie zagrzmi, do 24 stopni

Pożary, burze i upały w Europie. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem - 11-07-2019 W ciągu minionej doby w kilku regionach Europy było niebezpiecznie. W wyniku gwałtownych burz w Grecji zginęło siedem osób. Groźnie było też we Włoszech. Sprawdź, w których częściach Europy należy się spodziewać groźnych zjawisk pogodowych w piątek. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne z okresowymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce możliwe są burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje przeważnie słaby, chwilami umiarkowany wiatr.

Wilgotność względna powietrza na zachodzie przekroczy 90 procent, a na wschodnie spadnie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Nowy gatunek kleszcza w Polsce. Przemieszcza się na gryzoniach - 11-07-2019 Rok temu w okolicach Wolsztyna znaleziono pierwszego w Polsce kleszcza z gatunku Haemaphysalis concinna. Jak mówią specjaliści, odkryto już kilka siedlisk tego pasożyta. Jego rodzimym środowiskiem są lasy i stepy w Azji. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 981 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 st. C. Przeważnie słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe osiągnie 996 hPa, spada.