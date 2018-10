Pogoda na 16 dni: jeszcze trochę październikowego lata - 07-10-2018 Do połowy października będzie ciepło, a na południu Polski nawet ponad 20 stopni. czytaj dalej

Na południu może popadać

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z centrum przesuwającym się znad Niemiec w stronę Wielkopolski. Nad krajem przemieści się słabo aktywny front chłodny, który w poniedziałek po południu znajdzie się za południową granicą Polski. Z północy napłynie chłodniejsze powietrze polarne.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Na południu okresami może być duże z niewielkimi opadami deszczu - do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum do 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych, skręcający na południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać między 60 a 80 procent, z czego najwyższą odnotujemy na południu. Odczujemy na ogół komfort termiczny, tylko w regionach północno-wschodnich chłód. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie korzystnie. Na południu biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 14 st. C. Północny, skręcający na wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 1023 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura nie przekroczy 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1008 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Termometry wskażą do 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północy. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 996 hPa.