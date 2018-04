Prognoza pogody na dziś: miejscami deszcz i burze. Chwilami silnie powieje

Na horyzoncie powrót gorąca - 25-04-2018 W czwartek i piątek pogoda nas nie zachwyci. Termometry pokażą do 18 stopni Celsjusza. Będą też nam towarzyszyć przelotne opady. Po niedzieli wróci gorąco. czytaj dalej

W czwartek przelotne opady deszczu utrzymają się nad całym krajem. Po południu na Pomorzu prognozowane są burze.

Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C na północnym zachodzie do 17 st. C na Podkarpaciu.

Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biomeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, dokuczy też wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Połamane drzewa, grad i deszcz. Burze na zdjęciach Reporterów 24 - 25-04-2018 Nad Polską w środowe popołudnie i wieczór przemieszczał się front burzowy. W wielu regionach wyładowaniom towarzyszył silniejszy wiatr. Na Kontakt 24 przesyłaliście zdjęcia i nagrania, na których widać ciemne chmury, grad, a także połamane drzewa. czytaj dalej

Rano będzie pogodnie. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, z prędkością w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hektopaskali.

POZNAŃ

Rano pogodnie. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSK

Rano niebo będzie pogodne. Po południu wystąpi przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

Dzisiaj drogi mogą być śliskie - 26-04-2018 W czwartek aura nie będzie sprzymierzeńcem kierowców. Spodziewane są opady deszczu i porywisty wiatr, które mogą utrudniać jazdę. czytaj dalej

Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 998 hPa.

KRAKÓW

Przelotne opady deszczu nie ustaną. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.