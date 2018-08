Prognoza pogody na dziś: miejscami deszczowy koniec sierpnia

Początek września z pogodową zmianą. Deszcz, możliwe burze z gradem - 30-08-2018 W kolejnych dniach czeka nas przeplatanka słońca z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą też wystąpić burze z gradem. Pierwsze dni września przywitają nas letnim ciepłem. czytaj dalej

W piątek na północy i wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr na ogół będzie umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się największa na północnym wschodzie i będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, choć od Pomorza przez Warmię i Mazury Podlasie, po część Mazowsza i Lubelszczyzny poczujemy chłód. Na aurę narzekać będą meteopaci ze wschodnich regionów oraz Pomorza - tam warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą 22 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

POZNAŃ

GDAŃSK

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu 1008 hPa.

Przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 20 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1016 hPa i będzie rosło.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wyniesie 23 st. C Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje mocniej - do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 992 hPa.