Prognoza pogody na dziś: miejscami nawet 10 stopni, w górach halny

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu, które osiągną do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach popada śnieg do 1-5 cm. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi halny o prędkości do 120 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie poniżej 80 procent w części Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej po Opolszczyznę. W pozostałych regionach wilgotność przekroczy 80 proc. W całym kraju odczuwalny będzie komfort termiczny. Na Wybrzeżu aura okaże się wietrzna. Warunki biometeorologiczne będą neutralne we wszystkich regionach.

WARSZAWA

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 987 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie około południa 996 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 982 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa 979 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa 970 hPa, spada.