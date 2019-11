Prognoza pogody na dziś: miejscami popada deszcz, w górach śnieg

Zapowiada się mglisty czwartek. Prognoza zagrożeń IMGW - 06-11-2019 W czwartek pogoda w niektórych regionach kraju może stwarzać niebezpieczeństwo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mgłami. czytaj dalej

W czwartek w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Warmii wystąpią opady deszczu o sumie do 6 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Wysoko w Tatrach (powyżej 1900 m n.p.m.) może popadać śnieg. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, tylko na południowym wschodzie niekorzystne. W całym kraju odczujemy chłód.

Prognoza pogody Trójmiasto

Prognoza pogody Kraków

Dość pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pochmurno z opadami deszczu o sumie do 6 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany wiać będzie z południa. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 977 hPa.

Prognoza pogody Poznań

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.

Prognoza pogody Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane, termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 994 hPa.

Prognoza pogody Wrocław

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Południowy wiatr wiać będzie słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 992 hPa.