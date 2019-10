Prognoza pogody na dziś: miejscami popada i silniej powieje

Złota polska jesień, jednak z jednym "ale" - 16-10-2019 Przed nami ciepłe, jesienne dni. Miejscami może pokropić deszcz. W weekend temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy wystąpią na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Będzie miał południowo-zachodni kierunek. Ciśnienie w południe w Warszawie wzrośnie do 1004 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Odczujemy komfort termiczny. Na północy biomet będzie niekorzystny, na pozostałym obszarze kraju - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Zachmurzenie zmienne, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami powieje silniej z kierunku południowo zachodniego. Ciśnienie w południe wzrośnie w Gdańsku do 1014 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

Przeważnie słonecznie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

Na ogół słonecznie. Termometry wskażą do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.