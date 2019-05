Czerwiec przywita nas chmurami i deszczem. Ale na termometrach nawet 28 stopni - 29-05-2019 Dużo chmur, w wielu miejscach deszcz, niewykluczone burze z gradem, możliwy silny wiatr, ale na termometrach - do 27-28 stopni Celsjusza. To przewidywania synoptyków na pierwsze dni czerwca. Wcześniej czeka nas przejściowe, krótkotrwałe ochłodzenie. czytaj dalej

Polska znajdzie się w czwartek pod wpływem wyżu z głównym centrum nad zachodnią Francją. Znad północnego Atlantyku napłynie do nas chłodniejsza masa powietrza polarnego.

Na południowym wschodzie kraju niebo zasnują chmury. Tam zapowiadany jest deszcz, do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach niewykluczone są burze. W reszcie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie zróżnicowana, od poniżej 60 procent w części regionów północno-zachodnich i centralnych, do ponad 80 procent na południowym wschodzie Polski. Temperaturę w większości kraju odbierzemy jako komfortową, a biomet jako neutralny. Tylko na południowo-wschodnim krańcu Polski dominować będzie subiektywne odczucie chłodu i wilgoci, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorlogiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Miejscami drogi będą śliskie - 30-05-2019 W czwartek na południowym wschodzie kraju warunki mogą być utrudnione - zapowiadany jest deszcz.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Pojawi się północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 1010 hPa, będzie się wahało.

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Północno-zachodni wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami może przybrać na sile. Ciśnienie będzie się wahało, około południa wyniesie 1023 hPa.

POZNAŃ

Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 19 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Zmienne ciśnienie około południa osiągnie 1012 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Słupki termometrów nie przekroczą 18 st. C. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, około południa wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

Utrzyma się duże zachmurzenie, okresami spodziewać się należy deszczu. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Pojawi się północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahało, około południa wyniesie 995 hPa.