Prognoza pogody na dziś: miejscami popada śnieg lub deszcz

Dość ciepło, ale wietrznie. Po dwóch pogodnych dniach wróci deszcz - 04-02-2019 We wtorek jeszcze w wielu regionach prognozowane są opady, jednak w środę i czwartek mieszkańcy większości kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Deszczowo zrobi się ponownie od piątku. czytaj dalej

W ciągu dnia niebo przykryją chmury, jednak możemy liczyć na przejaśnienia. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Warmii wystąpią opady śniegu, przechodzące w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na Wybrzeżu okresami może powiać w porywach z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylowała wokół 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na terytorium całej Polski.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Okresami może osiągnąć prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1022 hPa.

KRAKÓW

Prognoza pogody na 16 dni: cieplej niż zwykle w lutym - 03-02-2019 Mroźna pogoda w ciągu dnia będzie tylko wyjątkiem. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Saby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 999 hPa.

POZNAŃ

Na ogół pochmurno. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1016 hPa.

WARSZAWA

Przeważnie pochmurno. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1014 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1014 hPa.